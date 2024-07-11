В Химках загорелась кровля цеха по производству керамических плит

В микрорайоне Сходня города Химки Московской области произошло возгорание в цехе по производству керамических плит. Инцидент зафиксирован по адресу улица Некрасова, дом 2, сообщает ТАСС.

Изначально сообщалось, что огонь охватил кровлю здания на площади 80 квадратных метров. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. К тушению было привлечено 26 человек личного состава и 7 единиц специальной техники.

Однако ситуация стремительно развивалась. По последним данным, полученным от МЧС России, площадь пожара значительно увеличилась и достигла 2000 квадратных метров. Кроме того, произошло частичное обрушение конструкций на участке площадью 80 квадратных метров.

О причинах возгорания и возможных пострадавших на данный момент не сообщаются. Спасательные службы продолжают работу на месте происшествия, пытаясь локализовать и ликвидировать пожар.