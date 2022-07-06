В «Химках» прокомментировали интерес к игроку «Рубина» Александру Ломовицкому

Член наблюдательного совета футбольного клуба «Химки» Роман Терюшков рассказал об интересе к футболисту казанского «Рубина» Александру Ломовицкому.

«Могу сказать, что у "Химок" достаточно расширенный список кандидатов, которыми мы хотели бы усилиться. Не исключаю, что кто-то из игроков: Ломовицкий, Гулиев или Урунов — появится в ближайшее время в команде. Но это будет зависеть от нескольких факторов. Первый — консолидированное решение. Второй — возраст игрока. Третий — условия, потому что на большие мы не можем пойти», — приводит слова Терюшкова «Чемпионат».

Александр Ломовицкий перешел в казанский клуб из московского «Спартака» зимой 2022 года за 1.5 млн евро и провел на поле 11 игр, где отметился одним забитым мячом.