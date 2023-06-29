В химическом лицее Зеленодольского района РТ построят новый кампус

В химическом лицее Зеленодольского района Татарстана откроется новый кампус, пока для проживания детей здесь предназначено одно здание на 140 мест. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе муниципального образования.

Предстоящее событие анонсировал глава муниципалитета Михаил Афанасьев, поздравляя выпускников с получением аттестатов.

«Выпускники лицея ежегодно демонстрируют высокие результаты при сдаче государственных экзаменов. Здесь сильная команда педагогов, большая поддержка КНИТУ[-КХТИ]. Кроме того, я рад сообщить, что сейчас ведется проектирование кампуса, где смогут проживать лицеисты. Мы благодарны за поддержку Раису нашей республики Рустаму Нургалиевичу Минниханову», — сказал Афанасьев.

В этом году из лицея выпускается более 60 учеников, из них 25 после 11-го класса, в том числе шесть медалистов и одна стобалльница по химии — Анастасия Котова.

Всего в Зеленодольском районе в этом году 485 выпускников, на сегодняшний день известно о семи стобалльниках. Ожидаются результаты экзамена по информатике. Впрочем, уже каждый второй выпускник при сдаче госэкзаменов набрал 80 и более баллов хотя бы по одному предмету.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане 156 выпускников стали стобалльниками на ЕГЭ.