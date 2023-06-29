Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В химическом лицее Зеленодольского района РТ построят новый кампус
В химическом лицее Зеленодольского района Татарстана откроется новый кампус, пока для проживания детей здесь предназначено одно здание на 140 мест. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе муниципального образования.
Предстоящее событие анонсировал глава муниципалитета Михаил Афанасьев, поздравляя выпускников с получением аттестатов.
«Выпускники лицея ежегодно демонстрируют высокие результаты при сдаче государственных экзаменов. Здесь сильная команда педагогов, большая поддержка КНИТУ[-КХТИ]. Кроме того, я рад сообщить, что сейчас ведется проектирование кампуса, где смогут проживать лицеисты. Мы благодарны за поддержку Раису нашей республики Рустаму Нургалиевичу Минниханову», — сказал Афанасьев.
В этом году из лицея выпускается более 60 учеников, из них 25 после 11-го класса, в том числе шесть медалистов и одна стобалльница по химии — Анастасия Котова.
Всего в Зеленодольском районе в этом году 485 выпускников, на сегодняшний день известно о семи стобалльниках. Ожидаются результаты экзамена по информатике. Впрочем, уже каждый второй выпускник при сдаче госэкзаменов набрал 80 и более баллов хотя бы по одному предмету.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане 156 выпускников стали стобалльниками на ЕГЭ.
Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»