В химическом лицее под Казанью откроется СИБУР-класс

В лицее-интернате КНИТУ для одаренных детей с углубленным изучением химии откроется СИБУР-класс. Об этом на Татарстанском нефтегазохимическом форуме рассказал ректор вуза Юрий Казаков.

«СИБУР неравнодушен и поддерживает наших студентов. Огромное количество мероприятий с участием компании проводится. Я бы хотел анонсировать завтрашнее мероприятие. Мы открываем бренд-зону в нашем химическом лицее в Зеленодольске. И открываем завтра в торжественной обстановке „СИБУР-класс“», — отметил ректор.

По словам управляющего директора Корпоративного университета компании Рустама Галиахметова, в СИБУРе четко понимают, что тема кадрового обеспечения и подготовки персонала — одна из самых ключевых на сегодняшний день. Он также положительно отозвался об учащихся лицея-интерната.

«Прекрасные ребята, которые показывают отличные результаты. Когда мы говорим о работе с учебными заведениями, только на вузах останавливаться нельзя. Вероятность прихода в нашу отрасль ребенка, который не выбрал сдачу ЕГЭ по химии, уменьшается в разы», — сказал Галиахметов.

По его словам, из примерно 1,3 миллиона выпускников для сдачи ЕГЭ выбирают химию лишь 93 тысячи. Галиахметов призвал увеличивать число школьников, выбирающих химию для сдачи Единого государственного экзамена.

«Чуть больше семи процентов. Это ужасная цифра. С ней что-то нам надо делать. Обращаюсь к коллегам и из вузовской среды, и из бизнеса — процент очень маленький. Его надо поднимать. Если будет мало приходить ребят сдавать ЕГЭ по химии, если будут мало поступать в вузы по нашему профилю (всего поступает 13 300 человек — ничтожная, маленькая цифра), рассчитывать, что к нам придет много молодых, одаренных, талантливых ребят немножко сложно», — отметил представитель СИБУРа.

История с развитием классов СИБУРа, ссузовской системы, привязка вузов и производства — одна из ключевых для компании, резюмировал Галиахметов.