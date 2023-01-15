В химическом лицее Менделеевска организуют систему контроля с Face ID

В новом химическом лицее Мендлелеевска особое внимание уделили вопросу безопасности учеников. Здесь будет организована СКУД система с использованием Face ID — определением лица школьников и родителей.

«Это система контроля, которая позволит ограничить доступ посторонних в учебное заведение и вести учет посещаемости. Это абсолютно новое решение для обычной средней общеобразовательной школы», — отметил в своем телеграм-канале Радмир Беляев.

Администрация Менделеевского района посетила городскую школу № 3, в которой на данный момент проходит капитальный ремонт для создания здесь профильного химического лицея.

По проекту в химическом лицее будут расположены светлые и просторные открытые кабинеты со стеклянными стенами, обновленный актовый зал, современное техническое оснащение.

Как рассказали «Татар-информу» в администрации Менделеевуского района, открытие химического лицея «Потомки Менделеева» на базе общеобразовательной школы № 3 планируется в четвертой четверти.

Запуск образовательного учреждения является частью стратегической программы района по созданию образовательного кластера. Проект поддержал Президент Татарстана Рустам Минниханов, по его поручению республика софинансирует покупку оборудования на 80 млн рублей, еще 157 млн рублей вкладывает химическая компания «Аммоний».