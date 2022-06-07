В «Химграде» презентовали производство термопласта для ракетно-космической промышленности

В казанском технополисе «Химград» прошла презентация импортозамещающей технологии по получению термопласта — материала, широкого используемого в авиационной и ракетно-космической промышленности.

Профессор кафедры органической и медицинской химии КФУ Игорь Антипин рассказал, что основным преимуществом нового материала является его высокая термостойкость, которая более чем в два раза выше, чем у обычных пластиков.

«Представьте себе температуру рядом с работающим реактивным двигателем и учтите, что пластмасса должна выдерживать эту нагрузку и не портится после этого», — привел пример исследователь.

Генеральный директор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин отметил, что термостойкость нового материала превышает 240 градусов по Цельсию, в то время как обычные пластики выдерживают от 80 до 130 градусов.

Еще одним преимуществом нового материала является его низкая электропроводность добавил генеральный директор НТЦ «Ахмадуллины» Ренат Ахмадуллин. «Благодаря этому свойству этот полимер используется во многих радиодеталях специального назначения. Также этот материал используется при создании крыльев самолетов и деталей атомной промышленности. Он химически стойкий и обеспечивает долгий срок службы», — сказал он.

Установка по производству термопласта является совместной разработкой ученых Казанского федерального университета, специалистов инженерно-внедренческого центра «Инжехим» и научно-технологического центра «Ахмадуллины».

«Должен отметить, что все оборудование разработано и изготовлено нашими специалистами. Более 90% оборудования — это отечественные разработки», — заметил директор ИВЦ «Инжехим» Мансур Фарахов.

Он добавил, что на последовательное создание технологии по производству нового термопласта потребовалось около полутора лет, что в условиях пандемии коронавируса и технологических сложностей является очень хорошим результатом.

По словам Фарахова, установка является тестовой, и ее производительность ограничена 5 тоннами в год. Соответственно, она не может покрыть потребности рынка Татарстана. Однако в ближайшее время планируется создание установки с максимальной мощностью 500 тонн в год, которая позволит обеспечить необходимым материалом производителей республики.