В Херсонской области задержана группа пособников ВСУ

В Херсонской области ФСБ были задержаны пособники ВСУ, которые передавали сведения о российской военной инфраструктуре в зоне СВО, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, задержали двух молодых людей в возрасте 24 и 19 лет, оба – граждане Украины, которые живут в Херсонской области.

Как выяснилось, по заданию ВСУ они собирали данные о перемещениях и местах дислокации российских военнослужащих, после чего передавали их Украине.

Сейчас оба молодых человека находятся под стражей. В суд направлено уголовное дело о шпионаже.

Юношам грозит срок до 20 лет лишения свободы.

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