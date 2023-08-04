Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Херсонской области задержана группа пособников ВСУ
В Херсонской области ФСБ были задержаны пособники ВСУ, которые передавали сведения о российской военной инфраструктуре в зоне СВО, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, задержали двух молодых людей в возрасте 24 и 19 лет, оба – граждане Украины, которые живут в Херсонской области.
Как выяснилось, по заданию ВСУ они собирали данные о перемещениях и местах дислокации российских военнослужащих, после чего передавали их Украине.
Сейчас оба молодых человека находятся под стражей. В суд направлено уголовное дело о шпионаже.
Юношам грозит срок до 20 лет лишения свободы.
Хотите узнать больше о контрактной службе, жмите сюда https://heroes-tatarstan.ru На официальном сайте набора на контрактную службу размещена информация о положенных военнослужащим выплатах, льготах и гарантиях. Телефон контакт-центра горячей линии по вопросам контрактной службы – 117.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа