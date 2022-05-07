В Херсонской области задержали мародеров, глумившихся над телами российских солдат

В Херсонской области задержали мародеров, которые глумились над телами российских солдат и обокрали их. Об этой передает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Ранее в Сети появилось видео, где неизвестные издеваются над телами нескольких российских военных, лежащими у БМД, — в кадр попадают погоны и шеврон с надписью «Россия». Преступники рыскают по карманам, растаскивают вещи погибших солдат, один из них говорит, что желает доброго утра.

Один из зачинщиков после задержания покаялся и признал свою вину.

«Смутно... весь разговор не помню, было давно. Мог глупости наговорить», — сказал он.

Еще один задержанный признал, что взял рюкзак и назвал свой поступок «не самым лучшим, что можно было сделать в жизни».