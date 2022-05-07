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Ру Тат
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Криминал
7 мая 2022  09:51

В Херсонской области задержали мародеров, глумившихся над телами российских солдат

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В Херсонской области задержали мародеров, которые глумились над телами российских солдат и обокрали их. Об этой передает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры. 

Ранее в Сети появилось видео, где неизвестные издеваются над телами нескольких российских военных, лежащими у БМД, — в кадр попадают погоны и шеврон с надписью «Россия». Преступники рыскают по карманам, растаскивают вещи погибших солдат, один из них говорит, что желает доброго утра. 

Один из зачинщиков после задержания покаялся и признал свою вину. 

«Смутно... весь разговор не помню, было давно. Мог глупости наговорить», — сказал он. 

Еще один задержанный признал, что взял рюкзак и назвал свой поступок «не самым лучшим, что можно было сделать в жизни».

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