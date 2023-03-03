В Херсонской области задержали информатора ВСУ, передававшего данные о военных РФ

В Херсонской области задержали информатора ВСУ, который пересылал информацию о расположении российских военных, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, 22-летний задержанный гражданин Украины просит прощения за свои действия. Под контролем правоохранительных органов, он вышел на видеосвязь со своим куратором.

Как выяснилось, денег за переданные данные информатор не получил и удары по его координатам нанесены не были. За каждую координату заказчик обещал до 200 гривен, но, получив данные о пяти позициях так и не заплатил.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.