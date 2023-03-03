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В Херсонской области задержали информатора ВСУ, передававшего данные о военных РФ
В Херсонской области задержали информатора ВСУ, который пересылал информацию о расположении российских военных, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, 22-летний задержанный гражданин Украины просит прощения за свои действия. Под контролем правоохранительных органов, он вышел на видеосвязь со своим куратором.
Как выяснилось, денег за переданные данные информатор не получил и удары по его координатам нанесены не были. За каждую координату заказчик обещал до 200 гривен, но, получив данные о пяти позициях так и не заплатил.
В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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