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В Херсонской области ВС РФ уничтожили два катера ВСУ с десантом
Сегодня ночью украинский десант попытался высадиться в Херсонской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Отмечается, что ВСУ пытались высадить десант с двух катеров на левом берегу Днепра возле села Казачьи Лагеря.
Губернатор сообщил, что российские военнослужащие уничтожили лодки при попытке причалить, находящиеся на них боевики оказались в воде.
«Некоторые пытались вплавь вернуться на правый берег, но под плотным артиллерийским и стрелковым огнем не доплыл никто», – указал он в своем телеграм-канале.
В настоящее время боевиков противника в районе Казачьих Лагерей нет.
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