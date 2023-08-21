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В Херсонской области украинца задержали за диверсию на железной дороге
Одного из руководителей Одесской железной дороги задержала ФСБ. Мужчину подозревают в совершении диверсии в Херсоне, сообщает РИА Новости.
Задержанным оказался гражданин Украины, подозреваемый в диверсии, направленной на подрыв обороноспособности РФ.
По данным агентства, мужчина, работая руководителем Одесской железной дороги, организовал повреждение стрелочных переводов станции Херсон. В итоге инфраструктура оказалась непригодной для использования – для снабжения войск РФ, которые задействованы в спецоперации на Украине.
По данному факту возбудили уголовное дело за диверсию, совершенную при отягчающих обстоятельствах.
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