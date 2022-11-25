В Херсонской области сменился глава правительства

В Херсонской области назначили нового главу правительства – эту должность получил Андрей Алексеенко, сообщает в своем телеграм-канале администрация Херсонской области. Сергей Елисеев, занимавший ранее данный пост, «после успешного проведения референдума и решения поставленных управленческих задач» в регионе вернется в Калининградскую область.

Главы Херсонской и Калининградской областей Владимир Сальдо и Антон Алиханов приняли совместное решение о завершении командировки Елисеева, отмечается в сообщении.

Алексеенко в администрации региона назвали «настоящим профессионалом своего дела», который начал свой трудовой путь простым инженером по техническому надзору на предприятии и «добился всего своим упорным трудом». Главой кабмина Херсонской области стал «достойный человек и успешный российский управленец, который продолжит дело» Елисеева и «будет налаживать мирную жизнь» в регионе, «выстраивая систему государственной власти и работая на благо людей», подчеркнули в сообщении.