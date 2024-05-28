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СВО 28 мая 2024 19:44

В Херсонской области сбили украинскую ракету, выпущенную в сторону Крыма

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Силы ПВО сбили украинскую ракету «Нептун» в Херсонской области, выпущенную в сторону Крыма, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Владимир Сальдо.

«Около 19:00 часов над поселком Новоалексеевка сбита украинская маловысотная противокорабельная ракета “Нептун„ летевшая в сторону Крыма», – указано в сообщении.

Отмечается, что обломки упали за пределами поселка, никто не пострадал. Расчеты ПВО продолжают находиться в боевой готовности, сообщил губернатор.

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