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В Херсонской области сбили украинскую ракету, выпущенную в сторону Крыма
Силы ПВО сбили украинскую ракету «Нептун» в Херсонской области, выпущенную в сторону Крыма, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Владимир Сальдо.
«Около 19:00 часов над поселком Новоалексеевка сбита украинская маловысотная противокорабельная ракета “Нептун„ летевшая в сторону Крыма», – указано в сообщении.
Отмечается, что обломки упали за пределами поселка, никто не пострадал. Расчеты ПВО продолжают находиться в боевой готовности, сообщил губернатор.
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