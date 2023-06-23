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Происшествия 23 июня 2023 15:19

В Херсонской области прогремели взрывы

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В окрестностях Геническа в Херсонской области прогремели взрывы, сообщает РИА Новости.

«Не менее трех взрывов прогремели в Геническе в Херсонской области, над жилыми кварталами города поднимается столб черного дыма. Взрывы произошли около 14.00», – указано в сообщении.

По предварительной информации, удар нанесли украинские войска.

#Херсонская область #взрыв
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