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В Херсонской области прогремели взрывы
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В окрестностях Геническа в Херсонской области прогремели взрывы, сообщает РИА Новости.
«Не менее трех взрывов прогремели в Геническе в Херсонской области, над жилыми кварталами города поднимается столб черного дыма. Взрывы произошли около 14.00», – указано в сообщении.
По предварительной информации, удар нанесли украинские войска.
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