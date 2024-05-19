Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Херсонской области при обстреле ВСУ микроавтобуса погиб человек
В Херсонской области один человек погиб, еще несколько ранены в результате обстрела микроавтобуса со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Сегодня утром в селе Раденск Алешкинского муниципального округа украинские нацисты направили беспилотник на микроавтобус с гражданскими людьми, приехавшими из Скадовского района на работу по уборке клубники. В результате взрыва один человек погиб. Много раненых, им оказывается необходимая медпомощь», – указал он в сообщении.
Российские системы ПВО за минувшую ночь уничтожили 70 воздушных целей над тремя регионами РФ. Кроме того, один дрон упал на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Возгораний также не зафиксировано.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»