В Херсонской области при обстреле ВСУ микроавтобуса погиб человек

В Херсонской области один человек погиб, еще несколько ранены в результате обстрела микроавтобуса со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Сегодня утром в селе Раденск Алешкинского муниципального округа украинские нацисты направили беспилотник на микроавтобус с гражданскими людьми, приехавшими из Скадовского района на работу по уборке клубники. В результате взрыва один человек погиб. Много раненых, им оказывается необходимая медпомощь», – указал он в сообщении.

Российские системы ПВО за минувшую ночь уничтожили 70 воздушных целей над тремя регионами РФ. Кроме того, один дрон упал на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Возгораний также не зафиксировано.