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В Херсонской области назвали ересью обвинения США России в разрушении Каховской ГЭС
Внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич назвал ересью заявление представителя США о том, что в разрушении Каховской ГЭС ответственна Россия. Об этом сообщает РИА Новости.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон продолжает выяснять, что произошло на гидроэлектростанции, но считают, что ответственность за разрушение объекта в любом случае лежит на России.
«Понятно, что нас Запад назначил виноватыми фактически еще до того, как был совершен этот теракт. Никакие объяснения внятные им не нужны, — подчеркнул Малькевич. — Но так как никаких доказательств у них нет, поэтому для озвучивания обвинений они используют разных фриков и необразованных людей, которые несут всякую ересь».
Он добавил, что Жан-Пьер свойственно завышенное самомнение и нулевой кругозор, поэтому она «идеальный персонаж для запугивания и чтения из бумажки любой галиматьи».
Малькевич назвал плохим то, что ни одна структура ООН или близкая к организации не стремится создать хотя бы видимость объективного расследования теракта.
По его словам, западные СМИ готовят целую серию фейков о якобы причастности России к разрушению ГЭС.
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