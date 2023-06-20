В Херсонской области назвали ересью обвинения США России в разрушении Каховской ГЭС

Внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич назвал ересью заявление представителя США о том, что в разрушении Каховской ГЭС ответственна Россия. Об этом сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон продолжает выяснять, что произошло на гидроэлектростанции, но считают, что ответственность за разрушение объекта в любом случае лежит на России.

«Понятно, что нас Запад назначил виноватыми фактически еще до того, как был совершен этот теракт. Никакие объяснения внятные им не нужны, — подчеркнул Малькевич. — Но так как никаких доказательств у них нет, поэтому для озвучивания обвинений они используют разных фриков и необразованных людей, которые несут всякую ересь».

Он добавил, что Жан-Пьер свойственно завышенное самомнение и нулевой кругозор, поэтому она «идеальный персонаж для запугивания и чтения из бумажки любой галиматьи».

Малькевич назвал плохим то, что ни одна структура ООН или близкая к организации не стремится создать хотя бы видимость объективного расследования теракта.

По его словам, западные СМИ готовят целую серию фейков о якобы причастности России к разрушению ГЭС.