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Происшествия 22 июня 2023 09:28

Число погибших из-за прорыва Каховской ГЭС выросло до 46 человек

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Количество погибших из-за подрыва Каховской ГЭС и масштабного подтопления выросло до 46 человек, сообщает ТАСС.

Ещё 122 человека пострадали, их госпитализировали с переохлаждением и другими травмами.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП погиб 41 человек, 121 был госпитализирован.

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