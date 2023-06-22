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Число погибших из-за прорыва Каховской ГЭС выросло до 46 человек
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Количество погибших из-за подрыва Каховской ГЭС и масштабного подтопления выросло до 46 человек, сообщает ТАСС.
Ещё 122 человека пострадали, их госпитализировали с переохлаждением и другими травмами.
Ранее сообщалось, что в результате ЧП погиб 41 человек, 121 был госпитализирован.
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