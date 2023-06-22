Число погибших из-за прорыва Каховской ГЭС выросло до 46 человек

Количество погибших из-за подрыва Каховской ГЭС и масштабного подтопления выросло до 46 человек, сообщает ТАСС.

Ещё 122 человека пострадали, их госпитализировали с переохлаждением и другими травмами.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП погиб 41 человек, 121 был госпитализирован.