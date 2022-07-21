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Происшествия
21 июля 2022  20:32

В Херсоне выявлена одна из самых крупных диверсионных групп СБУ

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На территории Херсонской области раскрыта одна из крупнейших диверсионных групп в регионе. Ее курировали сотрудники СБУ из Одессы, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник из российских силовых ведомств.

«В результате слаженной работы установлено и задержано еще одно лицо, планирующее подрыв железнодорожных путей, состоящее в диверсионной группе, которой руководят кураторы СБУ из Одессы», — отметил источник агентства.

Во время задержания было изъято свыше 48 килограммов тротила в шашках и гладкоствольное оружие. Целью диверсантов был подрыв железнодорожных путей и нападение на российских военных.

Детали операции, а также численность группы не раскрываются.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее целью стала защита мирного населения, а также денацификация и демилитаризация Украины.

#спецоперация на Украине #задержание
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