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Происшествия 25 августа 2023 07:24

В Херсоне военнослужащие ВСУ расстреляли 23 сослуживцев

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Боевики ВСУ из 123-й бригады теробороны расстреляли 23 сослуживцев, которые оставили под Херсоном позиции и попытались дезертировать, сообщает источник РИА Новости.

По данным агентства, произошло все 11 августа. Убитые были объявлены пропавшими без вести, чтобы скрыть следы преступления.

Отмечается, что оссийским силовикам удалось узнать имена лишь десятерых погибших.

#спецоперация на Украине
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