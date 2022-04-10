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Политика
10 апреля 2022  10:22

В Херсоне российские силовики нашли засекреченные документы СБУ

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В Херсоне российские силовики обнаружили оперативные документы службы безопасности Украины под грифом «совершенно секретно». Об этом сообщает РИА Новости. 

Среди них — документы из отдела защиты национальной государственности Управления СБУ по Херсонской области. 

Отмечается, что часть документов связана с работой силовиков с представителями казачьих общин и Украинской православной церкви Московского патриархата, которых определили как пророссийски настроенных.

#спецоперация на Украине
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