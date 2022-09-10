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Ру Тат
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Политика
10 сентября 2022  17:42

В Херсоне прогремели пять взрывов, сработали системы ПВО

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В контролируемом российскими войсками украинском городе Херсоне подряд прогремели пять мощных взрывов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Журналист предположил, что сработали системы ПВО Вооруженных сил РФ. «В небе не видно следов ракет ПВО, но были слышны взрывы», — пояснил он.

Утром сообщалось, что в также контролируемом российскими войсками Новой Каховке Херсонской области сработала система ПВО. Тогда было зафиксировано более десяти воздушных взрывов.

В Херсонской области продолжаются активные боевые действия. При этом в Харьковской области российские войска оставили город Изюм, о чем рассказали власти ДНР. В Министерстве обороны РФ заявили, что из районов Изюма и Балаклеи силы были переброшены на Донецкое направление.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля этого года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин.

#спецоперация на Украине
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