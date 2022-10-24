В Херсоне объявили о формировании территориальной обороны для оставшихся в городе мужчин

В Херсоне объявлено о формировании территориальной обороны. В нее могут вступить все мужчины, оставшиеся в городе, сообщила администрация региона.

«Для всех мужчин, которые желают остаться в Херсоне, несмотря на возросшую угрозу безопасности из-за действий украинских националистов, создана возможность вступить в отряды территориальной обороны города», – цитирует РИА Новости заявление обладминистрации.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Киев накапливает силы для наступления и призвал жителей покинуть регион. На прошлой неделе также сообщалось, что на время действий военного положения Сальдо передает военным управление Херсонской областью.