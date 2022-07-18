В Херсоне нашли украинский схрон с двумя ПЗРК «Игла»

В украинском схроне на территории Херсона обнаружили два переносных зенитных ракетных комплекса (ПЗРК) «Игла», гранатомет, взрывчатку с детонаторами, гранаты и автоматы Калашникова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

У обоих ракетных комплексов отсутствуют пусковые устройства, номера серии и партии затерты.

По словам силовика, несмотря на то, что различные украинские схроны на освобожденных территориях находят часто, ракетные комплексы, позволяющие сбивать самолеты и вертолеты в них обычно не попадаются.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине утром 24 февраля. В начале июля глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил главе государства об освобождении территории Луганской народной республики.