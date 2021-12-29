В Хельсинки гольф-поле, а у нас красивый лес: Казань к 2024 году избавят от иловых полей

Как выбирали технологию рекультивации иловых полей в Казани, как ведут мониторинг атмосферного воздуха в Татарстане и каков прогноз по уровню Волги на весну? На эти и другие вопросы ответил министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков на итоговой пресс-конференции в Казани.

Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков провел итоговую пресс-конференцию

Фото: eco.tatarstan.ru

Лидер ПФО по финансированию природоохранных мероприятий

По предварительным данным, расходы на природоохранные мероприятия в Татарстане в 2021 году составили 11,5 млрд рублей. Это больше, чем в других регионах Приволжского федерального округа.

«В том числе 3,3 млрд рублей привлечено по нацпроекту „Экология“, 1,3 млрд — целевые природоохранные мероприятия и 6,8 млрд — средства предприятий. Мы занимаем первое место в ПФО по финансированию природоохранных мероприятий. Наши мероприятия — социально и эколого-ориентированные», — сообщил Шадриков.

Доходы от налогов и экологических платежей за год составили 1,03 млрд рублей. В частности, налоги, платежи и сборы составили 544 млн рублей. Еще 285 млн рублей — это платежи за негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, в полтора раза — до 5,5 млрд рублей вырастет в 2022 году по сравнению с 2021 годом сумма средств, которые будут направлены на реализацию природоохранных мероприятий по нацпроекту «Экология» в нашем регионе.

«В 2019 году мы начинали с суммы 1,2 млрд рублей. В 2021 году эта сумма выросла до 3,3 млрд рублей, а на 2022 год предусмотрено более 5,5 млрд рублей. Это решение тех вопросов, которые накапливались долгие годы. Мы сегодня говорим о “Защите от негативного воздействия вод”. Это новая федеральная программа, мы туда включили один из объектов по Татарстану», — проинформировал министр.

В новом году в республике продолжится реализация федеральной программы «Сохранение уникальных водных объектов». В нее будет включен новый, четвертый объект. Благодаря федеральной программе «Чистая страна» в республике удалось рекультивировать свалку в селе Прости, которая долгие годы горела.

«Благодаря нацпроекту «Экология» объект реализован. Там где была свалка, уже пробились родники. Та речка, которая протекает в Прости, на сегодня уже чистая», — отметил Шадриков.

В Татарстане в 2022 году также продолжится реализация федеральных программ «Сохранение лесов», «Чистая вода» и «Оздоровление Волги».

Неприятный запах, доносящийся с полигона, ощущают тысячи казанцев Фото: ИА «Татар-информ»

Казанцев перестанет беспокоить запах Самосыровской свалки

В этом году было много жалоб от жителей Казани на плохой запах в районе Самосыровского полигона, и они продолжают поступать. Причины запаха объяснил глава природоохранного ведомства.

«По поручению Президента РТ мы начали проводить изыскания, чтобы запроектировать активную дегазацию. Это то, что сегодня вредит качеству атмосферного воздуха, и оно будет приносить пользу. Мы будем получать электроэнергию из газа, который будет оттуда выходить. С 2021 года начали реализацию данного проекта. Его стоимость в целом составляет 890 млн рублей. В 2021 году на условиях софинансирования 298 млн республика выделила. Там сейчас работает техника, стоит задача до конца года освоить эти средства. Проект заработает в 2023 году», — пояснил спикер.

Неприятный запах, доносящийся с полигона, ощущают тысячи казанцев. По данным Шадрикова, сегодня на объекте активно ведутся строительные работы.

«Мы срезаем “шапку” по проекту, дискомфорт люди испытывают из-за этого. Этот дискомфорт скоро снимется, дальше пойдут другие работы. Тело самой свалки мы дальше уже трогать не будем», — сказал министр.

Ежегодно лаборатории Минэкологии РТ проводят более 4 млн измерений проб атмосферного воздуха Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Мы видим каждые 20 минут, как меняется качество атмосферного воздуха»

Ежегодно лаборатории Минэкологии РТ проводят более 4 млн измерений проб атмосферного воздуха. Сеть мониторинга атмосферного воздуха в Татарстане — одна из лучших в стране.

«Татарстанцев всегда беспокоит, каким воздухом мы дышим. Наши промпредприятия передают добровольно данные в режиме онлайн на наш сервер. Это говорит об их открытости. Мы в режиме онлайн видим всё, что сегодня выбрасывается в атмосферу. Мы видим каждые 20 минут, как меняется качество атмосферного воздуха на каждой станции отдельно», — сказал Шадриков.

Благодаря поддержке Президента РТ в республике удалось довести мониторинг загрязняющих веществ в воздухе в республике до 59 загрязняющих веществ.

«Мы мониторим качество атмосферного воздуха на 119 точках», — отметил спикер.

Сеть мониторинга атмосферного воздуха в нашем регионе представлена 8 стационарными и 6 передвижными лабораториями, 16 стационарными постами Минэкологии РТ и 8 стационарными постами предприятий республики.

Кроме того, в республике мониторится состояние 84 водных объектов благодаря восьми специализированным лабораториям и 220 пунктам наблюдений. В составе воды определяется 28 веществ, ежегодно проводится более 37 тыс. анализов.

«Татарстанцев всегда беспокоит, каким воздухом мы дышим» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Они рекультивировали свалку, закрыли геополотном и оттуда добывают газ»

На месте иловых полей в Казани уже через несколько лет вырастет лес. Кроме этого, в будущем здесь, возможно, обустроят пляжи.

«Даже не обязательно заходить на иловые поля, даже просто проезжая мимо, мы понимаем, как они негативно влияют на качество атмосферного воздуха. Этот объект создает абсолютный дискомфорт нашим жителям. По поручению Президента РТ в 2019 году мы начали проводить научные исследования. Это стало основой для подготовки технического задания на проектно-изыскательские работы. После этого мы подготовили техзадание, разработали проектно-сметную документацию», — проинформировал Александр Шадриков.

Иловые поля были введены в эксплуатацию в 1974 году вместе со строительством биологических очистных сооружений Казани. Объем накопленного илового осадка составляет 3,9 млн кубометров, или 4,4 млн тонн. Глубина карт составляет 2–8,5 метра. Поскольку они находятся рядом с Волгой, то представляют серьезную угрозу. Экологи перед разработкой проекта проделали огромную работу, изучили 32 различные технологии. Выбор пал на метод геотубирования.

«Общая площадь вместе с санитарной зоной составляет более 130 га. Эту территорию планируется сделать рекреационной зоной. Мы должны накопленный ущерб максимально ликвидировать в кратчайшие сроки», — сказал министр.

Проект рассчитан на несколько лет: в первый год подготовлена площадка для проведения строительных работ. В 2022-2024 годах планируется обеззараживание илового осадка. Далее планируется завоз грунта и создание рекультивационной зоны.

«Самое главное — не вывозить иловый осадок, а сделать рекультивант. Это сложная задача, но ее удалось решить», — подчеркнул Шадриков.

Министр рассказал, что изучил опыт Финляндии по данному вопросу. Под Хельсинки раньше была большая свалка, куда вывозили ил с очистных сооружений, это был самый заболоченный район.

«Сегодня они сделали гольф-поле, там самое дорогое жилье. Они рекультивировали свалку, закрыли геополотном и оттуда добывают газ. Сейчас даже намека нет, что когда-то была свалка. Мы сегодня ставим задачу не только по рекультивации, это снятие огромной экологической проблемы для жителей Казани. Мы понимаем, что если это все прорвет, то может по низовью Волги ударить. Проблема должна сняться к 2024 году», — заверил спикер.

В 2021 году в Казани стартовала реализация крупного проекта по рекультивации иловых полей. Общая цена вопроса составляет 8,1 млрд рублей. В этом году федералы выделили на проект 548 млн рублей на условиях софинансирования. В будущем иловый осадок на очистных в Казани будет сушиться и направляться на удобрения и стройматериалы.

Берегоукрепительные работы в Камском Устье вошли в федеральную программу, на работы будет выделено 221,9 млн рублей Фото: eco.tatarstan.ru

«Мы помним, как до 6,5 метра берега в один год ушло в воду»

Берегоукрепительные работы в Камском Устье вошли в федеральную программу, на работы будет выделено 221,9 млн рублей.

«Многие слышали об обрушении берега Камского Устья. По поручению Президента РТ мы начали прорабатывать вопрос с федералами и включили его в программу на 2022 год. Минприроды России нас поддержало, цена вопроса — 221,9 млн рублей. За два года полностью обрушение снимаем. Это проект, который сегодня необходим. Мы помним, как до 6,5 метра берега в один год ушло в воду», — проинформировал Шадриков.

Финансирование водохозяйственного комплекса в целом в 2021 году в Татарстане составило 959 млн рублей. В 2022-2024 годах в республике на эти цели будет направлено 1,2 млрд рублей.

По поручению Президента РТ к марту 2022 года в Татарстане будет разработана новая программа «Гидрокаскад», благодаря которой в онлайн-режиме на каждой точке Волжско-Камского каскада можно будет наблюдать уровень воды.

«Эти данные нужны для работы МЧС, Гидромета, муниципальных образований и многих других. Ежедневный мониторинг уровня Куйбышевского водохранилища будет проводиться посредством системы «Гидрокаскад». Это программное обеспечение позволит сделать прогноз по уровню водохранилища», — сообщил глава Минэкологии РТ.

В глобальном плане проблема заключается в том, что уровень воды в Каспийском море за 11 лет упал на один метр, поэтому «нет подпора водохранилищ» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Задача на весну, чтобы показатель был на уровне 53-й отметки, тогда нерест пройдет успешно»

Минувшей осенью в Татарстане сильно просел уровень Куйбышевского водохранилища. Однако министр пояснил, что ситуация не является критичной.

«Минимально уровень водохранилища можно сбрасывать до 48-й отметки. В 2019 году сбрасывали до отметки в 49,68 метра по Балтийской системе, в этом году ниже 50-й отметки не шли. Когда в 2019 году проблема настала, нам говорили — «вам, Татарстану, больше всех надо». Тогда мы с коллегами решили создать межведомственную комиссию, в ее состав вошли еще четыре субъекта, которые находятся на Куйбышевском водохранилище, которых больше всего эта проблема интересует», — пояснил Шадриков.

В состав межведомственной комиссии по вопросам подготовки предложений по режимам работы Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ входят представители Татарстана, Марий Эл, Чувашии, Саратовской и Ульяновской областей.

«Кто-то говорит, что рыба погибла, нерест плохой. Рыбак, который утром вышел на рыбалку и у него не пошел улов, дает оценку, что рыбы вообще в этом году нет. Так быть не должно. У нас есть ГосНИОРХ — наука, которая мониторит количество мальков, как прошел нерест. Это целый институт, ученые, которые все анализируют», — подчеркнул спикер.

Он отметил, что перед зимой сбрасывается вода, это нормальный процесс. Но засуха 2019 года многому научила экспертов.

«Мы договорились, чтобы на весну оставить воду. В прошлом году ушли на зиму за 50-ю отметку, оставив больше метра дополнительно. Если анализировать этот год, то все говорят, что повторилась засуха 2010 года, чрезвычайная ситуация была во всех субъектах Приволжья. Несмотря на это, вода на нерест стояла, она ушла в августе», — пояснил спикер.

Он добавил, что в глобальном плане проблема заключается в том, что уровень воды в Каспийском море за 11 лет упал на один метр, поэтому «нет подпора водохранилищ». На 27 декабря уровень воды в Куйбышевском водохранилище составляет 50,1 метра по Балтийской системе. Согласно данным министра, главная задача заключается в том, чтобы на следующую весну этот показатель был на уровне 53-й отметки, тогда нерест пройдет успешно.

60% татарстанцев, обратившихся в «Народный контроль», беспокоит незаконное размещение ТКО Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Свалок становится меньше почти на 30% почти каждый год»

За год в «Народный контроль» по вопросам охраны окружающей среды поступило около 1700 обращений от татарстанцев. Около 60% обращений связано с несанкционированными свалками.

«Нас всегда беспокоит несанкционированное размещение отходов, свалок становится меньше почти на 30% почти каждый год. Ежегодно миллионы татарстанцев выходят на субботники. Люди по-другому относятся к окружающей среде. При этом 60% татарстанцев, обратившихся в «Народный контроль», беспокоит незаконное размещение ТКО», — сказал Шадриков.

Меньше свалок — меньше протоколов, за год их по республике составлено более 4 тысяч. Однако есть и злостные нарушители. Всего за год природоохранным ведомством было возбуждено 21 уголовное дело и наложены штрафы, предъявлен ущерб нарушителям на общую сумму 83,5 млн рублей.

«Есть у нас и антигерои. Это ООО «Арча» в Балтасинском районе, загрязнившее реку Шешма. Материалы переданы для возбуждения в отношении него уголовного дела. Общая сумма штрафа и ущерба составила 6,1 млн рублей», — заключил министр.