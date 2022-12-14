В «Хазинэ» пройдет спектакль в японском жанре о поиске девушки всей жизни в халяль-отеле

В галерее «Хазинэ», филиале Музея ИЗО РТ на территории Казанского Кремля, вечером субботы, 17 декабря, пройдет показ необычного спектакля. Постановка в японском жанре ракуго расскажет историю поиска девушки своей судьбы в единственном в мире халяльном отеле.

По замыслу автора, действие происходит в 2500 году. Главный герой отправляется в халяльный отель, чтобы найти себе пару. Осуществить мечту и создать семью ему предстоит всего за 45 дней.

«Организатор этого показа — Лига студентов РТ. Постановка рассчитана на полтора часа. Возможность посетить ее ограничена — стать зрителями смогут только женщины. Но и количество мест невелико — всего 30», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Музея изобразительных искусств РТ.

Чтобы попасть на необычную постановку, желающих просят предварительно зарегистрироваться по телефону: 8-919-638-85-55. При желании, обращают внимание организаторы, зрители смогут поучаствовать в жизни героя и даже получить подарки за самые интересные ответы.

Ракуго (в буквальном переводе с японского «падающие слова») — японский литературный и театральный жанр, возникший в XVI-XVII веках. Обычно под ним понимают миниатюры, исполняемые профессиональными рассказчиками на эстраде или сцене театра ёсэ. Комизм заключается не только в положениях действующих лиц, но и в игре слов. Концовка представления почти всегда должна вызывать наиболее сильный смех.



Ёсэ («место, где собираются люди») — одна из разновидностей традиционного японского театра. Число зрителей в зале не превышает 300–400 человек, которые располагаются прямо на циновках, расстеленных на полу. Декорации и грим, как правило, не используются — представление держится на игре актеров.