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В «Хазинэ» продолжается фотовыставка «Природа. Город. Весна» Рустема Хайруллина
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В Национальной художественной галерее «Хазинэ» продолжает свою работу фотовыставка «Природа. Город. Весна» Рустема Хайруллина. Об этом сообщает пресс-служба музея изобразительных искусств РТ.
В экспозиции представлены 70 фотокартин, на которых автор запечатлел виды природы, городские пейзажи и весеннее преображение.
Выставка продлится по 6 августа.
Рустем Хайруллин – победитель конкурса фотографий «Вода России», международного конкурса «Фотопризер», конкурса 35AWARDS, участник проектов Русского географического общества.
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