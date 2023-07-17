В «Хазинэ» продолжается фотовыставка «Природа. Город. Весна» Рустема Хайруллина

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» продолжает свою работу фотовыставка «Природа. Город. Весна» Рустема Хайруллина. Об этом сообщает пресс-служба музея изобразительных искусств РТ.

В экспозиции представлены 70 фотокартин, на которых автор запечатлел виды природы, городские пейзажи и весеннее преображение.

Выставка продлится по 6 августа.

Рустем Хайруллин – победитель конкурса фотографий «Вода России», международного конкурса «Фотопризер», конкурса 35AWARDS, участник проектов Русского географического общества.