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Культура 17 июля 2023 10:42

В «Хазинэ» продолжается фотовыставка «Природа. Город. Весна» Рустема Хайруллина

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В «Хазинэ» продолжается фотовыставка «Природа. Город. Весна» Рустема Хайруллина

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» продолжает свою работу фотовыставка «Природа. Город. Весна» Рустема Хайруллина. Об этом сообщает пресс-служба музея изобразительных искусств РТ.

В экспозиции представлены 70 фотокартин, на которых автор запечатлел виды природы, городские пейзажи и весеннее преображение.

Выставка продлится по 6 августа.

Рустем Хайруллин – победитель конкурса фотографий «Вода России», международного конкурса «Фотопризер», конкурса 35AWARDS, участник проектов Русского географического общества.
#хазинэ #выставка
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