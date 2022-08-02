В «Хазинэ» открылась выставка «Наследие и традиции»

Фото: © Арина Потапова/ИА «Татар-информ»

В Национальной галерее «Хазинэ» сегодня состоялось открытие выставки изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Наследие и традиции». Выставка организована в рамках II Этно-fashion фестиваля народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Стиль жизни — Культурный код».

«Мы собрали произведения по всем направлениям декоративно-прикладного искусства и народного промысла. Выставку, которая в 90-х годах являлась закрытым показом для избранной публики, на сегодняшний день может посетить каждый житель. Мы благодарны Казани, для нас это большая честь открывать свои двери для жителей этого замечательного города», — отметил в приветственном слове на открытии экспозиции председатель Ассоциаций организаций народных художественных промыслов, ремесленников и художников «Наследие и традиции» Сергей Коломийцев.

Фото: © Арина Потапова/ИА «Татар-информ»

Впервые на выставке экспонируются работы студентов Высшей школы народных искусств Санкт-Петербурга. Кроме того, представлена экспозиция изделий художественной обработки стекла Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

«Смотря на все работы, которые представлены для нас сегодня, хочется наполняться энергетикой. Благодарю всех за то, что это стало достоянием нашей республики. Я не сомневаюсь, что вся неделя, посвященная этой выставке, будет многолюдна, и каждый захочет вернуться сюда вновь», — поделилась впечатлениями от выставки депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова.

В свою очередь замминистра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова подчеркнула, что выставка позволит участникам обменяться накопленным опытом и будет способствовать выработке новых решений по наиболее актуальным вопросам в сфере народных художественных промыслов и креативных индустрий.

Фото: © Арина Потапова/ИА «Татар-информ»

«Художники — это люди, любящие творить. Через свое взаимодействие с человеком мы нацелены на то, чтобы через красоту провести в мир прекрасного и привить любовь к искусству. Мы надеемся, что благодаря этому в нашей стране все будет возрождаться и наполняться новыми силами», — считает одна из участников выставки, художник, скульптор Ева Никонова.

В течение недели посетители галереи «Хазинэ» смогут увидеть работы талантливых мастеров из Москвы и Санкт-Петербурга, Татарстана, Башкортостана, Дагестана и с Алтая, Московской, Свердловской, Нижегородской областей, Ненецкого автономного округа, а также Ставропольского края и Луганской народной республики.