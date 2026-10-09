В «Хазинэ» открылась выставка картин Ильдуса Муртазина

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ открылась выставка художника Ильдуса Муртазина «Движение».

«Творчество Ильдуса Хазиевича подходит к названию Национальной художественной галереи – это клад нашего национального искусства», – сказал на открытии выставки директор Музея ИЗО Татарстана Дамир Натфуллин.

Стилю художника свойственны красочность и декоративное богатство. В своих работах он стремится воплотить яркие образы, связанные с народной жизнью (в частности, многие полотна посвящены теме праздников).

«Я являюсь давним поклонником вашего таланта, часто вижу ваши картины и в кабинетах разных руководителей. Все картины проникнуты светом, они дарят надежду и оптимизм, показывают историю татарского народа и глубоко национально ориентированы», – обратился к художнику начальник Управления по взаимодействию с религиозными объединениями Департамента по вопросам внутренней политики Раиса РТ Альберт Дирзизов.

Особенной красочностью и завораживающей благодаря передаче энергии праздника красотой отличается серия «Сабантуй». Важной работой из этой серии является картина «Добро пожаловать на Сабантуй!» (2019), где в форме плакатного искусства предстают различные сюжеты «многоликого праздника». Центром работы становится национальная борьба.

В тот же цикл входят работы, посвященные танцевальному искусству народов России, где красивые пары кружат в народных танцах: русском, татарском, узбекском, башкирском.

В своем творчестве Муртазин также обращается к страницам истории татарского народа, в его живописи оживают воины-батыры («Начеку», «Батырлар. Время героев» и своя, национальная версия «Ночного дозора»).

«Когда про меня пишут, что я воспеваю народное искусство, мне это очень приятно, потому что я хочу в изобразительном ключе изобразить нашу историю и культуру. Движение – это не самоцель. Движение – это энергия, она может быть в мелодии или историческом событии», – считает Муртазин.

По мнению художника, национальные художники, к каким он причисляет художников русских, татарских, марийских и других, еще недооценены, и народу еще предстоит их воспеть. Муртазин сам как художник, по его собственным словам, вносит в это дело свою лепту.

«Мы сами не понимаем, насколько мы ценны и красивы. Мы понимаем ценность других культур, а нашу культуру, глубокую и богатую, хочется воспитывать в людях», – сказал корреспонденту «Татар-информа» Ильдус Муртазин.

На выставке представлено 36 картин. Экспозиция находится на втором этаже галереи «Хазинэ».