В «Хазинэ» откроется выставка о традициях марийского народа

Выставка «Народ Белого Бога. Ош Кугу Юмын Калыкше. Заметки о марийской деревне» откроется в среду, 15 июня, в 16.00 в Казанском Кремле в Национальной художественной галерее «Хазинэ». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

В экспозицию войдут живописные и графические произведения, сюжеты которых связаны с местной историей, ландшафтом, традиционной культурой, портретные образы жителей марийского села.

Кроме того, выставят национальные костюмы, экспонаты конца XIX – начала XX веков отражающие быт, уклад жизни сельчан и их отношение к традиционной марийской религии (язычеству). Представлены редкие артефакты марийской культуры, фотоснимки из коллекций ученых-этнографов.

Выставка приурочена к Году культурного наследия народов России.