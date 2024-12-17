В галерее «Хазинэ» откроется выставка кожаной мозаики к юбилею Светланы Гарбузовой

В Казанском Кремле, в галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ 20 декабря откроется выставка кожаной мозаики, приуроченная к юбилею художника декоративно-прикладного искусства, заслуженного деятеля искусств Татарстана Светланы Гарбузовой.

Посетители смогут увидеть панно, ичиги, ковер, а также платок «Голубая шаль», изготовленный для одноименного знакового спектакля ТГАТ имени Г. Камала. Последний, как и некоторые другие произведения, были созданы Гарбузовой в соавторстве с Софьей Кузьминых, ее матерью, а также профессиональным художником по коже.

Светлана Гарбузова Фото: предоставлено ГМИИ Татарстана

По потомственной преемственности рукоделия в технике кожаной мозаики выставка называется «Светлана Гарбузова. Сплетение судеб». Приемы обработки кожи – тиснение, выжигание, аппликация, собственно мозаика, а также вышивка тамбуром, роспись по шелку – все это передала дочери Софья Кузьминых.

«Одна из самых свежих работ, которая будет представлена на выставке, – «Умай – птица счастья». Я создала ее в этом году. На сюжет навела книга о татарском фольклоре, а так же сами татарские сказки и легенды. Использую я в этой работе традиционные узоры, присущие татарской кожаной мозаике, но несколько переработанные мной в соответствии с ее замыслом. Из недавних будет представлена также работа, выполненная по ассоциации с одноименной песней совместно с моей мамой, – "Эх дороги.."», – рассказала «Татар-информу» Гарбузова.

Фото: предоставлено Музеем ИЗО Татарстана

На выставке также будут представлены эскизы орнаментов кисти театрального художника Петра Сперанского – они стали дополнением к ковру «Казанские узоры», который Габузова и Кузьминых также создали совместно.

Свой юбилей художница отметила еще в октябре. Вернисаж – повод еще раз услышать поздравления от коллег и друзей и с юбилеем, и с выставкой.

Увидеть кожаную мозаику Светланы Гарбузовой можно будет до 26 января.