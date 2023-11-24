В «Хазинэ» откроется выставка китайского живописца Лу Линя «Другая сторона леса»

В Национальной художественной галерее «Хазинэ», подразделении Музея ИЗО Татарстана в Казанском Кремле, в последний день осени откроется выставка картин современного китайского художника Лу Линя. Проект «Другая сторона леса» представит казанцам и гостям города 17 масштабных живописных полотен.

«Некоторые картины около двух метров в диагональ. Есть работы нестандартной круглой формы, но, конечно, большая часть произведений выставки в более привычном формате полотен», – рассказали «Татар-информу» в Музее ИЗО РТ.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

Свои работы при содействии китайской Компании по распространению культуры и искусства Yi Mi художник привез в Россию на год. До Казани выставка «Другая сторона леса» в ноябре же нынешнего года побывала в Санкт-Петербурге в Музее Эрарта. В столице Татарстана познакомиться с работами Лу Линя можно будет до 28 января 2024 года, затем, сообщили в Музее ИЗО РТ, выставка отправится в Нижний Новгород.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

Лу Линь родился в 1986 году в Цзинане. Окончил Тяньцзиньский институт изобразительного искусства и сейчас живет и работает в Пекине. На вернисаже в «Хазинэ» он присутствовать не будет, его творчество представят кураторы выставки Жанна Чистякова (Санкт-Петербург) и Мария Филатова (Москва). Художника, отметим, считают одержимым пейзажем. Он же уверяет, что дело не в пейзаже самом по себе. Но так он создает «ландшафт для духовных странствий», при этом отражая в окружающем мире духовные и социальные проблемы, историю и предысторию, передавая противоречие между естественным и индустриальным.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

Со своими пейзажами Лу Линь в 2012 году становился финалистом премии Джона Мура в области живописи. Экспонировал их в музеях и галереях Пекина, Шанхая, Нанкина, Сингапура, Берлина, Потсдама и других городов.

Вход на вернисаж «Другой стороны леса» свободный.