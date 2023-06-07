В Харьковской области ВСУ подорвали аммиакопровод

ВСУ повредили аммиакопровод Тольятти – Одесса недалеко от Купянска в Харьковской области, сообщает РИА Новости.

Аммиакопровод получил повреждения в районе Масютовки. На место вызвали командиров высокого ранга.

По данным агентства, есть случаи отравления среди солдат Киева.