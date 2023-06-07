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В Харьковской области ВСУ подорвали аммиакопровод
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ВСУ повредили аммиакопровод Тольятти – Одесса недалеко от Купянска в Харьковской области, сообщает РИА Новости.
Аммиакопровод получил повреждения в районе Масютовки. На место вызвали командиров высокого ранга.
По данным агентства, есть случаи отравления среди солдат Киева.
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