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Происшествия 7 июня 2023 14:06

В Харьковской области ВСУ подорвали аммиакопровод

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ВСУ повредили аммиакопровод Тольятти – Одесса недалеко от Купянска в Харьковской области, сообщает РИА Новости.

Аммиакопровод получил повреждения в районе Масютовки. На место вызвали командиров высокого ранга.

По данным агентства, есть случаи отравления среди солдат Киева.

#спецоперация на Украине
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