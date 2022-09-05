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Политика
5 сентября 2022  20:44

В Харьковской области отказавшихся воевать солдат ВСУ отпустили к семьям

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Украинские военнослужащие, которые сложат оружие и откажутся воевать против ВС России, смогут вернуться к своим семьям в Харьковскую область. Об этом заявили в военно-гражданской администрации области, передает ТАСС. 

«Военнослужащие ВСУ, отказавшиеся участвовать в боевых действиях против армии России, смогут вернуться к своим семьям», — рассказали в пресс-службе ВГА.

По словам собеседника агентства, «это уже довольно частая практика». Такие военнослужащие остаются на подконтрольной России территории. 

Под контролем военных сил России и Луганской народной республики находится часть Харьковской области с районными администрациями в Волчанске, Изюме, Купянске и поселке Казачья Лопань. 

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

#спецоперация на Украине
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