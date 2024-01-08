В Харькове зафиксировали не менее четырех прилетов по промышленным объектам

В Харькове были зафиксированы как минимум четыре прилета, сообщали местные власти.

Как передают СМИ, удар пришелся по объекту критической инфраструктуры, а также на территорию херсконского завода.

В Харькове были совершены удары по промышленным объектам.

Также в социальных сетях сообщается о взрывах в Хмельницкой.