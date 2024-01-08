news_header_bot_970_100
Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Харькове зафиксировали не менее четырех прилетов по промышленным объектам
Скопировать ссылку
В Харькове были зафиксированы как минимум четыре прилета, сообщали местные власти.
Как передают СМИ, удар пришелся по объекту критической инфраструктуры, а также на территорию херсконского завода.
В Харькове были совершены удары по промышленным объектам.
Также в социальных сетях сообщается о взрывах в Хмельницкой.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2