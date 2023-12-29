В Харькове прогремела серия взрывов

Мэр украинского Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе прогремели по меньшей мере восемь взрывов. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Предварительно, Харьков обстреливали двумя видами ракет – С-300 и Х-22. На данный момент известно о по меньшей мере 8 прилетах по городу», – указал мэр.

По словам градоначальника, зафиксированы перебои с электроснабжением транспорта. В настоящее время специалисты работают над восстановлением электроснабжения. Пока задействованы троллейбусы на автономном ходу.