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В Харькове прогремела серия взрывов
Мэр украинского Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе прогремели по меньшей мере восемь взрывов. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
«Предварительно, Харьков обстреливали двумя видами ракет – С-300 и Х-22. На данный момент известно о по меньшей мере 8 прилетах по городу», – указал мэр.
По словам градоначальника, зафиксированы перебои с электроснабжением транспорта. В настоящее время специалисты работают над восстановлением электроснабжения. Пока задействованы троллейбусы на автономном ходу.
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