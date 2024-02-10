Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Харькове был уничтожен объект критической инфраструктуры
В результате взрыва в Харькове был ликвидирован объект критической инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную украинскую прокуратуру.
В сообщении говорится, что в результате взрыва произошла утечка дизельного топлива и вспыхнули масштабные пожары.
По данным агентства, накануне вечером в Харькове прогремело несколько взрывов, а затем начались пожары. Сообщалось также о взрывах в Херсоне, Измаиле и Одессе, а также в Николаевской области.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»