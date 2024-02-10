В Харькове был уничтожен объект критической инфраструктуры

В результате взрыва в Харькове был ликвидирован объект критической инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную украинскую прокуратуру.

В сообщении говорится, что в результате взрыва произошла утечка дизельного топлива и вспыхнули масштабные пожары.

По данным агентства, накануне вечером в Харькове прогремело несколько взрывов, а затем начались пожары. Сообщалось также о взрывах в Херсоне, Измаиле и Одессе, а также в Николаевской области.