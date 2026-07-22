В Харбине открылась выставка о сотрудничестве России и Китая

Фото предоставлено организаторами

В китайском городе Харбине 21–22 июля проходят торжественные мероприятия, посвященные 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. В рамках празднования состоялось открытие экспозиции, рассказывающей о региональном взаимодействии двух стран.

Один из стендов выставки посвящен торгово-экономическим связям, в частности проведению делового форума Республика Татарстан – провинция Хэйлунцзян.

Фото предоставлено организаторами

«В июне 2019 года в г. Харбине состоялся деловой форум Республика Татарстан – провинция Хэйлунцзян, в рамках которого стороны подписали документы по торгово-экономическому сотрудничеству», – гласит надпись на двух языках.

В мероприятиях принимает участие делегация Татарстана, в состав которой вошли представители муниципальных образований республики, медиасферы и органов государственной власти.

Фото предоставлено организаторами

Напомним, в 2019 году на деловом форуме «Татарстан – Хэйлунцзян» Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с губернатором провинции Хэйлунцзян Ваном Вэньтао.

«Мы дорожим нынешним высоким уровнем отношений с Китаем и уделяем большое внимание расширению наших всесторонних связей, направленных на укрепление российско-китайской дружбы и сотрудничества. Президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин придают большое значение взаимодействию на уровне регионов. Нынешний и следующий годы объявлены Годами межрегионального сотрудничества России и Китая», – отметил Рустам Минниханов.

Четвертый форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» пройдет в Казани с 16 по 19 августа.