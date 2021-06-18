В хакатоне марафона Digital SuperHero приняли участие 10 команд из Татарстана

В резиденции креативных индустрий «Штаб» проходит второй хакатон в рамках марафона Digital SuperHero, который реализуется под эгидой международного форума Kazan Digital Week. В IT-хакатоне приняли участие 10 команд республики.

Татарстанские разработчики, аналитики и другие специалисты смежных профессий объединились в группы до четырех человек. Их задача — разработать решения по системам бесключевого доступа, анализа и обработки фотографий, обработки голосовых файлов. Специалисты ограничены по времени — на «мозговой штурм» у каждой команды 48 часов. По истечении времени состоится защита проектов и награждение победителей.

«В проведении таких мероприятий важным аспектом является выработка у участников командного духа. “Один в поле не воин” — это выражение работает в любой сфере жизни, деятельности республики и страны. Все-таки в команде всегда открываются бОльшие возможности», — считает директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов.

Побороться десяти командам будет за что — призовой фонд хакатона составляет 600 тыс. рублей. За первое, второе и третье места инициативные группы получат 300, 200 и 100 тыс. рублей соответственно.

В рамках проекта Digital SuperHero этот хакатон — единственный офлайн-форум для разработчиков.

«Все-таки проведение таких мероприятий в офлайн-формате означает заведомо меньший охват участников и географии в целом. Однако работа в таком режиме проходит эффективнее, так как с ребятами взаимодействуют уже состоявшиеся профессионалы, готовые в любой момент помочь и что-то подсказать», — считает Рифкат Минниханов.

Digital SuperHero — это ежегодный проект для IT-специалистов со всей России. Его цель — обеспечить условия для развития и пилотирования цифровых разработок в бизнесе и госсекторе Республики Татарстан.

Для реализации этой задачи проект включает в себя проведение не только тематических хакатонов, но и питч-сессий и других конкурсов. Финальным мероприятием марафона станет DemoDay международного форума Kazan Digital Week в сентябре 2021, где будут представлены лучшие разработки.