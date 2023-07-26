В Хакасии задержали сторонника украинского нацполка «Азов»*

Сотрудники УФСБ по Республике Хакасия задержали 17-летнего жителя Абакана, который занимался пропагандой деятельности нацполка «Азов»*. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ.

По данным ведомства, молодой человек с декабря 2022 по январь 2023 года распространял пропагандистские материалы в мессенджере.

Против 17-летнего жителя Абакана возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к террористической деятельности. Парню грозит до семи лет лишения свободы или штраф в размере до миллиона рублей. Расследованием уголовного дела занимается следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

*Запрещенная в России террористическая организация.