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В Хакасии задержали сторонника украинского нацполка «Азов»*
Сотрудники УФСБ по Республике Хакасия задержали 17-летнего жителя Абакана, который занимался пропагандой деятельности нацполка «Азов»*. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ.
По данным ведомства, молодой человек с декабря 2022 по январь 2023 года распространял пропагандистские материалы в мессенджере.
Против 17-летнего жителя Абакана возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к террористической деятельности. Парню грозит до семи лет лишения свободы или штраф в размере до миллиона рублей. Расследованием уголовного дела занимается следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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