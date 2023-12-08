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В Хакасии во время тура на снегоходах погиб бизнесмен из Альметьевска
В Хакасии во время тура на снегоходах погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Хакасия.
По информации ведомства, 6 декабря четыре группы снегоходчиков, состоящих в общем из 29 человек, попали в сильную метель и не сумели выбраться из тайги до наступления сумерек.
У одной из групп был спутниковый телефон, при помощи которого туристы вышли на связь и сообщили о происшествии. На месте были развернуты спасательные работы, которые велись почти сутки силами МЧС, местных жителей и добровольцев.
В результате из сложной горно-таежной местности были эвакуированы 27 человек, но двое из них погибли.
Одним из погибших оказался предприниматель из Альметьевска Марат Закиев. Об этом «Татар-информу» рассказал источник, знакомый с семьей бизнесмена.
Одной из возможных причин смерти альметьевца стало переохлаждение.
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