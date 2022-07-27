«Паломников просили расступиться, чтобы я мог проехать на коляске»

В хадж съезжаются самые разные люди со всего света. Иногда паломники посещают святые места, несмотря на серьезные физические ограничения. Корреспондент «Миллиард.Татар» поговорил с Абдулкуддусом хаджи с диагнозом ДЦП. Он рассказал о том, как пришел в ислам и с какими трудностями ему пришлось столкнуться в завершившемся на прошлой неделе хадже.

«До пяти лет я вообще не ходил»

46-летний Рамис Заббаров, или Абдулкуддус хаджи, родился очень слабым ребенком и сильно отставал от сверстников в развитии.

«До пяти лет я вообще не ходил. Шея не держала голову, а руки и ноги были очень слабыми и меня не слушались», – вспоминает он.

Абдулкуддус хаджи: «Аллах потихоньку приводил меня на истинный путь» Фото: © «Миллиард.Татар»

Нашему герою пришлось сменить несколько учебных заведений, прежде чем он попал в комфортные для себя условия.

«Сначала учился один год в деревне, затем один год на домашнем обучении. Потом родители переехали в Казань, поближе к врачам, чтобы наконец поднять меня на ноги. Год я проучился в интернате, а потом меня перевели в вспомогательную 61-ю школу. К тому времени я уже умел разговаривать, не просто как ребенок, а полноценными предложениями. В школе меня учили многим очень нужным, жизненно необходимым вещам. Аллах потихоньку приводил меня на истинный путь», – рассказывает Рамис.

Путь в религию

Спустя несколько лет после окончания школы наш собеседник начал обучение в медресе «Мухаммадия».

«Вообще я ходил туда вольным слушателем. Но Коран я умею по-арабски читать. Таджвид, правда, пока слабо знаю. На данный момент я четыре или пять раз Коран вычитал», – уточняет Рамис.

По словам хаджи, в религии он уже больше 20 лет.

«В 1999 году 1 августа я принял ислам. Помню, что пришел в мечеть в период Рамадана. Со временем начал по 200, 300, а иногда по 500 раз повторять зикр. И тогда как будто что-то открылось. Зикр очищает всю грязь и оставляет только бриллиант. Как напильник работает. Аллах почистил меня.

А потом постепенно начал читать намаз и каждый день ходить в мечеть. Общался с молодыми братьями-мусульманами. Мне тогда всего 25 лет было, со стариками было неинтересно», – с улыбкой вспоминает наш герой.

Проводя параллели между первой и нынешней поездкой в Мекку, наш собеседник подмечает, что этот хадж сильнее откликнулся в его душе Фото: © «Миллиард.Татар»

Первый хадж

Спустя девять лет после принятия ислама – в 2008 году – Рамис впервые отправился в Мекку.

«Поехать в хадж мне помог один из братьев-мусульман. Его имя я не стану говорить, но он полностью оплатил мне путешествие. Свой первый круг в тавафе я провел не наверху, не на балконах, а прямо около Каабы. Меня тогда оберегали двое крепких парней, они просили паломников расступиться, чтобы я мог проехать на коляске. За этот круг они устали, а мне Аллах как будто дал сил, и чувство было, что уже не они меня ведут, а я их.

В 2008 году и правда было очень тяжело: народу было много, все толкаются, жмутся. Точно не помню, но, кажется тогда было 4 миллиона зарегистрированных паломников и столько же незарегистрированных», – говорит наш собеседник.

«Если в следующий раз смогу приехать, то я сам пройду все тавафы»

Свой первый хадж Рамис сделал за родственника, оплатившего хадж, а второй – в этом году – сделал за маму своего знакомого. Проводя параллели между первой и нынешней поездкой в Мекку, наш собеседник подмечает, что, во-первых, в этом году «было гораздо свободнее», а во-вторых, этот хадж сильнее откликнулся в его душе.

В будущем Абдулкуддус хаджи планирует совершить еще один хадж, но собирается пройти все испытания самостоятельно Фото: © «Миллиард.Татар»

«В первый раз во время тавафа перед Каабой я не плакал. Очень этому удивился. Люди вокруг меня плакали, а у меня не получалось. А сейчас, во второй мой хадж, я взорвался слезами. И даже не понимаю почему! Или я соскучился, или что-то другое, но я по-настоящему сильно плакал каждый день. Аллах дал мне прочувствовать еще сильнее. Он открыл мне сердце. В один из дней я даже попросил Всевышнего, чтобы он меня успокоил. И оставшиеся дни я не проронил ни слезинки», – рассказывает Рамис.

В будущем Абдулкуддус хаджи планирует совершить еще один хадж, но собирается пройти все испытания самостоятельно, без какой-либо помощи.

«Если в следующий раз смогу приехать, то я сам пройду все тавафы. Последний, прощальный таваф у меня в этом году был невероятный. Меня случайный человек подхватил и повел на второй этаж мечети. Потом он сказал, что мы прошли шесть километров! Я когда это услышал, чуть не упал», – заканчивает свою историю хаджи.

Ильгизар Вахитов, «Миллиард.Татар»