В Хабаровском крае истощенный тигр напал на человека

Амурский тигр напал на лесозаготовителя в Хабаровском крае в районе имени Лазо, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление охотничьего хозяйства региона.

«Истощенный тигр напал на рабочего лесозаготовительной бригады в пяти километрах от поселка Золотой муниципального района имени Лазо, человеку нанесены легкие телесные повреждения», – указано в сообщении.

Отмечается, что с начала года в притаежных поселках региона тигры съели около 200 дворовых собак. Главными причинами нападений являются ранения у тигров, нанесенные в основном охотничьими браконьерскими капканами и петлями, а также отсутствие достаточной кормовой базы, в частности дикого кабана. В дикой природе хищники обитают только на Дальнем Востоке в Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Еврейской автономной областях.