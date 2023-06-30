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Происшествия 30 июня 2023 08:21

В Хабаровском крае истощенный тигр напал на человека

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Амурский тигр напал на лесозаготовителя в Хабаровском крае в районе имени Лазо, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление охотничьего хозяйства региона.

«Истощенный тигр напал на рабочего лесозаготовительной бригады в пяти километрах от поселка Золотой муниципального района имени Лазо, человеку нанесены легкие телесные повреждения», – указано в сообщении.

Отмечается, что с начала года в притаежных поселках региона тигры съели около 200 дворовых собак. Главными причинами нападений являются ранения у тигров, нанесенные в основном охотничьими браконьерскими капканами и петлями, а также отсутствие достаточной кормовой базы, в частности дикого кабана. В дикой природе хищники обитают только на Дальнем Востоке в Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Еврейской автономной областях.

#амурский тигр #напал на мужчину
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