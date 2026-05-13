Политика 13 мая 2026 17:29

В Х Форуме молодых дипломатов стран ОИС поучаствуют делегаты из 20 стран

В Х Форуме молодых дипломатов стран ОИС, стартовавшем сегодня на «КазаньФоруме», поучаствуют делегаты из 20 стран. Об этом на пресс-конференции сообщила Председатель Совета молодых дипломатов МИД РФ Екатерина Акопян.

«В этом году к нам приехали представители 20 стран. Среди них и такие, как Оман и Гвинея-Бисау. У нас расширяется география. К нам приезжают представители министерств иностранных дел разных государств», – рассказала она.

Программа форума выстроена по четырем основным направлениям: международное гуманитарное сотрудничество, межкультурное взаимодействие, горизонтальная дипломатия и дипломатия в эпоху цифровых технологий.

Помимо деловой программы, делегатов ждет большая культурная программа и даже футбольный матч.

#KazanForum-2026 #дипломаты
В Свияжске обновят туристические маршруты и общественные пространства

Скончался бывший врио начальника Управления ЗАГС Кабмина РТ Ильдар Бадреев

