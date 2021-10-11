В WhatsApp появится новая функция при записи голосовых сообщений

В мессенджере WhatsApp появится возможность приостанавливать запись голосовых сообщений, что поможет доносить до собеседника свои мысли в одной записи вместо того, чтобы записывать множество голосовых сообщений, передает РИА Новости со ссылкой на WABetaInfo.

В интерфейс записи будет добавлена кнопка паузы.

Функция приостановки голосовых записей WhatsApp на данном этапе доступна лишь бета-тестерам приложения на iOS, обновленная система записи голосовых сообщений для Android пока находится в разработке. Она станет доступна в релизной версии приложения.