В WADA заявили, что РУСАДА все еще не соответствует антидопинговому кодексу

Российское законодательство не соответствует требованиям по восстановлению Российского антидопингового агентства, поэтому оно по-прежнему сохраняет статус не соответствующего Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом заявили в WADA, передает ТАСС.

В сообщении говорится, что несоответствия в законодательстве РФ были выявлены в ходе виртуального аудита в сентябре 2022 года и до настоящего времени не устранены.

Также отмечается, что РУСАДА может обжаловать утверждение Всемирного антидопингового агентства в течение 21 дня с даты получения уведомления.

В декабре 2020-го Спортивный арбитражный суд частично поддержал иск WADA к РУСАДА и лишил российскую организацию статуса соответствия за то, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных сведений Laboratory Information Management System и лежащих в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012-й по 2015 год. Российская сторона отрицает обвинения в манипуляции с базой данных.

По решению Спортивного арбитражного суда, российские спортсмены были лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на ЧМ и Олимпиаде до 16 декабря 2022. Срок санкций истек, но для восстановления РУСАДА еще не выполнило всех требований.

Правительство лишило Минспорта РФ полномочий по приему нормативных актов, в которых устанавливаются общероссийские антидопинговые правила. WADA при этом требует, чтобы в законодательство РФ был интегрирован Всемирный антидопинговый кодекс.