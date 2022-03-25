В выходные ветеринары проведут бесплатную вакцинацию животных в казанских поселках

В предстоящие выходные, 26 и 27 марта, в двух казанских поселках Советского и Приволжского районов пройдет бесплатная вакцинация домашних животных против бешенства. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В субботу, 26 марта, ветеринары будут вакцинировать кошек и собак в поселке Константиновка. Мобильный пункт расположится возле дома культуры по ул. Интернациональная, 24а. Время работы — с 9.00 до 13.00.

В воскресенье, 27 марта, вакцинация пройдет в поселке Салмачи. Здесь с 10.00 до 14.00 будут работать две бригады ветеринаров — по улице Центральная, возле домов №18 и №139.

Очередные выезды ветеринарной службы запланированы на 2 и 3 апреля. Врачи будут работать в других районах города.