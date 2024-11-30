В выходные в Татарстане температура поднимется до +2 градусов

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В субботу, 30 ноября, температура в Татарстане днем будет колебаться от -2 до +2 градусов. Однако местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, следует из прогноза Гидрометцентра РТ.

Ветер в республике будет «гулять» западный со скоростью 6-11 м/с, но днем местами может усилиться до 13 м/с.

Также синоптики предупреждают, что на дорогах в этот день образуется гололедица, местами сильная.