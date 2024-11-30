news_header_bot_970_100
Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В выходные в Татарстане температура поднимется до +2 градусов
Скопировать ссылку
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»
В субботу, 30 ноября, температура в Татарстане днем будет колебаться от -2 до +2 градусов. Однако местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, следует из прогноза Гидрометцентра РТ.
Ветер в республике будет «гулять» западный со скоростью 6-11 м/с, но днем местами может усилиться до 13 м/с.
Также синоптики предупреждают, что на дорогах в этот день образуется гололедица, местами сильная.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
news_right_column_2_240_400