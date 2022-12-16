В выходные в Татарстане снова ожидаются ледяные дожди

В выходные в Татарстане ожидается ухудшение погоды и ледяные дожди. Об этом на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в Кабмине РТ сообщил начальник ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» Сергей Захаров.

Мокрый снег и туман ожидается в субботу. Температура ночью упадет до 11 градусов, днем – до 6.

В воскресенье столбики термометров опустятся днем до трех градусов. Местами в Татарстане пройдет мокрый снег, ледяной дождь. На дорогах будет сильный гололед, предупредил Захаров.

В понедельник осадки продолжатся. Местами на территории республики будет метель и гололедица.

Во вторник осадков станет меньше, однако столбики термометров ночью опустятся до 18 градусов, днем температура воздуха составит 13 градусов ниже нуля.