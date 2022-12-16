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Происшествия
16 декабря 2022  10:35
Елена Саляхова

В выходные в Татарстане снова ожидаются ледяные дожди

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В выходные в Татарстане ожидается ухудшение погоды и ледяные дожди. Об этом на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в Кабмине РТ сообщил начальник ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» Сергей Захаров

Мокрый снег и туман ожидается в субботу. Температура ночью упадет до 11 градусов, днем – до 6.

В воскресенье столбики термометров опустятся днем до трех градусов. Местами в Татарстане пройдет мокрый снег, ледяной дождь. На дорогах будет сильный гололед, предупредил Захаров. 

В понедельник осадки продолжатся. Местами на территории республики будет метель и гололедица. 

Во вторник осадков станет меньше, однако столбики термометров ночью опустятся до 18 градусов, днем температура воздуха составит 13 градусов ниже нуля.

#ледяной дождь #МЧС РТ
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