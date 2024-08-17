В выходные в Татарстане пройдут небольшие дожди

В субботу, 17 августа, в Татарстане пройдет небольшой дождь.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, ветер в республике ожидается северо-западный со скоростью 6-11 м/с, днем местами порывами до 15 м/с.

Температура поднимется максимум до +18…+23 градусов в дневное время суток.

По предварительному прогнозу, в воскресенье, 18 августа, в Татарстане также пройдет небольшой дождь, а столбики термометров поднимутся днем до +19…+24 градусов.