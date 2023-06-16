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Новости Татарстана и Казани
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В выходные в Татарстан вернется прохладная погода
Гидрометцентр РТ на сегодня прогнозирует татарстанцам жаркую погоду. Местами в южных районах пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, днем местами порывами до 14 м/с. Воздух днем прогреется до 24-29 градусов выше нуля.
В Казани осадков не будет, а ветер местами будет достигать 12 м/с. Температура воздуха будет варьироваться от 26 до 28 градусов тепла.
Однако уже с завтрашнего дня жаркая погода сменится прохладой, так как республика попадет под влияние опускающейся с севера более холодной воздушной массы. Так, в субботу, 17 июня, ночью похолодает до 9-14 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до 21-26 градусов тепла. Днем в воскресенье температура воздуха будет колебаться от +18 до +23 градусов.
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